Две вологжанки устроили в магазине драку из-за мужчины

В Вологде суд привлёк к административной ответственности 43-летнюю и 37-летнюю местных жительниц, признанных виновными в нанесении побоев.

«Как следует из материалов дела, 13 ноября 2020 года в 15.00 в магазине „Макси“ на ул. Псковской в Вологде Анна дернула Александру за волосы, вырвав при этом клок волос, а та три раза ударила ее кулаком в область правового виска», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Выяснилось, что конфликт произошёл из-за мужчины — бывшего мужа 37-летней подсудимой, состоящего в браке со второй участницей драки. Младшая обвиняемая хотела поговорить с бывшим супругом, а его нынешняя жена стала её отталкивать.

В суде женщины не примирились. Каждой из них назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.