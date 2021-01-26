На лекцию «Непокорённый город на Неве» приглашает Центр писателя Белова в Вологде 27 января

Лекцию «Непокорённый город на Неве» проведёт 27 января Центр писателя Белова в Вологде. Мероприятие приурочено к 77-летию снятия блокады Ленинграда.

– Лекция будет посвящена одному из самых трагических событий Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда, – сообщается в анонсе мероприятия. – 27 января – День воинской славы России. В этот день ровно 77 лет назад в городе на Неве прогремел торжественный салют в ознаменование полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Ленинград - единственный в мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

– Приглашаем всех желающих, – говорят организаторы. – Также если у вас есть истории, материалы о блокаде или ваши родственники защищали Ленинград – нам будет приятно узнать об этом.

Начало мероприятия в среду, 27 января, в 15:00 по адресу: Вологда, Щетинина, 5, телефон для справок: 51-50-10.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.