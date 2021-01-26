В Вологде из детсада «Теремок» эвакуировали воспитанников и персонал

Утром 26 января в детсаде № 15 «Теремок» на улице Маяковского в Вологде вспыхнули провода в распределительной коробке. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей. Возгорание ликвидировали до приезда пожарных с помощью огнетушителя.

— В результате пожара повреждена изоляция алюминиевых проводников в распределительной коробке. Также закопчена внутренняя отделка на стене. Других термических повреждений не обнаружено, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 19 января детей и педагогов эвакуировали из школы № 4 в Вологде. Пожарным поступило сообщение о возгорании лампы в одном из кабинетов здания на Советском проспекте, 120.