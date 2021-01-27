5 женских черт характера, которые могут разрушить даже крепкую семью

27.01.2021 [Общество]

Как известно, семья — это работа, где каждому необходимо прикладывать усилия и достигать результатов вместе и по отдельности. Есть несколько черт характера у женщин, которые могут разрушить даже самый крепкий союз.

Неумение прощать или просить прощения

Нет человека, который никогда не совершал бы неправильных действий, никого не огорчал и не был бы в чем-то виноват. Главное — вовремя признать это для самой себя, а также научиться искренне просить прощения.

Порой придется делать это первой — даже если партнер тоже не прав. Женская мудрость и гибкость помогают во многих ситуациях избежать крупных неприятностей.

Желание постоянно контролировать

Даже дети не любят постоянный и излишний контроль, а уж взрослому и самостоятельному мужчине точно никогда не придется по вкусу стремление его жены знать и контролировать каждый его шаг — куда и с кем пошел, почему задержался, чем занимался и т. п.

Непрошеные советы также попадают в этот список.

Если муж интересуется мнением жены, спрашивает, как поступить в той или иной ситуации, тогда совет уместен. В противном же случае он вызывает лишь раздражение и желание делать наоборот.

Излишняя самоуверенность

Всегда правым не может быть никто. Излишняя самоуверенность, особенно беспочвенная, вызывает раздражение. Нет единственно верного мнения по каким-то вопросам — они часто решаются совместной дискуссией.

Это может касаться любой сферы — воспитания детей, вопросов ремонта, выбора бытовой техники или меню в новогоднюю ночь. Безболезненно достигать компромисса, признавать правоту оппонента — искусство, которое стоит постичь.

Недоверие

Помимо тотального контроля, есть еще и вечное недоверие — тогда женщина начинает проявлять крайнюю степень неуважения, обшаривая карманы, залезая в почту или мессенджеры в телефоне, мониторя страницы в соцсетях. Это мучает и ее саму, и мужчину. Рано или поздно это раскроется, и как тогда доверять жене, которая так поступает?

Ревность

Если постоянно подозревать, выискивать улики и проявлять открытую, а иногда и агрессивную ревность — это само по себе может стать поводом мужу для совершения тех самых действий, в которых его подозревают.

Если ему приписывают измену, которой нет, пусть она будет, раз уж все равно кругом виноват. Так рассуждают многие, и отношения стремительно портятся. На этом этапе вернуть доверие уже становится практически невозможно.

 

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