Трое детей получили травмы в столкновении «Тойоты» и грузовика в Грязовецком районе

25.01.2021 [Происшествия]

Три ребенка получили травмы в столкновении «Тойоты Ленд Крузер» и грузовика «Скания» в Грязовецком районе. ДТП произошло 25 января около 17 часов на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным пресс-службы областного УМВД, водитель «Тойоты» допустил столкновение со «Сканией». В аварии пострадали два трехмесячных мальчика-близнеца и 12-летний подросток. Их мать и водитель машины травм не получили.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. вают обстоятельства ДТП.

Ранее NewsVo сообщал, что женщина и ребенок погибли в результате ДТП на трассе Чекшино-Тотьма в Сокольском районе. Трагедия произошла 25 января около 8 часов утра. 

 

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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