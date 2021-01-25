В Череповце полицейские задержали мужчину с наркотиками

В Череповце полицейские задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении и употреблении наркотиков. Мужчину остановили у гаражей на улице Ивачевской. Он шатался, подозрительно себя вёл и заторможенно говорил.

«При посадке гражданина в патрульный автомобиль сотрудники полиции потребовали вывернуть карманы верхней одежды и брюк на проверку наличия колющих и режущих предметов. Когда мужчина начал выполнять требования сотрудников ГАИ, то один из полицейских заметил, как из кармана брюк что-то выпало на землю, при этом, выпавший предмет, мужчина попытался отодвинуть в сторону ногой, но его действия были пресечены полицейскими. На земле лежал небольшой полиэтиленовый пакетик с рассыпчатым веществом белого цвета внутри», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Экспертиза показала, что вещество в пакетике — синтетический наркотик общей массой около 0,72 грамма. Проведённый экспресс-тест подтвердил наличие наркотика в организме задержанного. Выяснилось, что он приобрёл вещество через интернет для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы и до 15 суток ареста за употребление наркотика без назначения врача.