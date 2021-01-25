В Кичменгско-Городецком районе во время пожара в гараже сгорели две машины

Пожар в металлическом гараже, расположенном в двух километрах от деревни Красавино Кичменгско-Городецкого района, произошел утром 25 декабря.

По данным пресс-службы областного УМЧС, к гаражу площадью 120 квадратных метров был пристроен дровяник.

— В результате пожара гараж, бытовая постройка уничтожены полностью. Дровяник повреждён. Как установил дознаватель пожарного надзора, в начале девятого собственник включил электрообогреватель на 10 мин и после этого его выключил и уехал по делам. Когда вернулся, он увидел, что правая часть здания объята огнём. Возле места пожара никого не было, — говорится в сообщении пресс-службы.

В гараже стояли «Нива Шевроле» 2006 года выпуска и «Опель Антара» 2015 года выпуска. Оба автомобиля получили серьезные повреждения во время пожара и восстановлению не подлежат.

Общая площадь возгорания составила 132 квадратных метра, недвижимость и машины не были застрахованы. Ущерб оценили в 1,5 млн. рублей.

Специалисты рассматривают две версии возникновения пожара: поджог, либо аварийный режим электропроводки.