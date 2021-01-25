Череповчанина, присвоившего зарплату коллеги, освободили от уголовной ответственности

В Череповце суд освободил от уголовной ответственности 38-летнего местного жителя, признанного виновным в присвоении вверенного ему имущества.

По материалам дела, 17 сентября 2019 года подсудимый, по просьбе коллеги, с которым жил в одной квартире, получил за него зарплату. Вечером того же дня он уехал из города и распорядился деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 96 100 рублей.

«В подготовительной части судебного заседания подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, поскольку он полностью раскаялся в совершенном преступлении, написал явку с повинной, ущерб возместил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом мнения потерпевшего, который сказал, что не имеет к подсудимому претензий, суд прекратил уголовное дело. Постановление вступило в законную силу.