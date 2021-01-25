Череповчанин Артём Арефьев одержал победу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

В минувшие выходные в нидерландском Херенвене прошёл первый в этом сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 500 метров победу одержал череповчанин Артём Арефьев, с личным рекордом 34.459 секунд.

Для 20-летнего череповчанина эта победа стал первой на столь высоком уровне.

"То, что Артем сегодня выиграл, это, несомненно, заслуга работы всей команды. Плюс, сегодня все сложилось для того, чтобы эта победа случилась. При этом я бы за три дня до этого Кубка мира не сказал, что вот на этом этапе он будет готов выигрывать. Но Артем включился, стал больше слушать, больше анализировать. Мы с ним много работаем над техникой, над бегом, где-то не хватает ему посадки и так далее. Но уже вчера он пробежал неплохо. Было видно, что он готов на неплохой результат, хотя помарки все же были. Сегодня он постарался это исключить и получилось победить на "пятисотке", - сказал в интервью РИА Новости тренер спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев.

Отметим что ещё одна представительница Вологодской области, Евгения Лаленкова, стала 4-й на дистации 1500 м. Для попадания в призы ей не хватило всего 155 сотых секунды.