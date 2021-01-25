Жителя Великого Устюга приговорили к полугоду колонии за кражу денег и бутылки пива из квартиры

В Великом Устюге суд огласил приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

Как установлено судом, инцидент произошёл в квартире потерпевшего, где тот живёт с супругой, на улице Гледенской днём 15 мая 2020 года. Подсудимый нашёл в кармане брюк, висевших на площадке, ключ от квартиры, вошёл внутрь, украл 12,5 тысяч рублей из шкатулок и бутылку пива из холодильника и скрылся с похищенным.

Подсудимый признал вину и пояснил, что в тот день приехал к потерпевшему, чтобы обсудить дела. Дверь в квартиру была закрыта, но открылась, когда обвиняемый дёрнул за ручку.

«Потерпевшая в судебном заседании показала, что в тот день около 14.00-14.30 ушла из дома, входную дверь закрыла как обычно на ключ, ключи от двери хранились в подъезде в кармане рабочих штанов, висящих на стене. Когда она пришла домой, увидела в подъезде и на пороге квартиры мелочь. Входная дверь в квартиру была закрыта на ключ. Из двух шкатулок, которые хранились в спальне на шкафу, пропала мелочь, которую она копила более года, и 5000 рублей купюрами по 1000 рублей. Еще пропала бутылка пива из холодильника. Подсудимый — знакомый ее мужа, ранее в их квартире не бывал. Ущерб он ей возместил в размере 20 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом предыдущего приговора за повторное нарушение ПДД, суд назначил мужчине окончательное наказание в виде шести месяцев и 20 дней колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.