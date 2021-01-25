В селе имени Бабушкина завершили капремонт детсада только после вмешательства прокуратуры

Затянувшийся капремонт детского сада «Березка» в селе имени Бабушкина закончили после того, как в дело вмешалась прокуратура. 18 января воспитанники пришли в обновленное здание.

Как ранее сообщал NewsVo, аукцион по выбору подрядчика на проведение работ в здании садика районные власти объявили в мае 2020 года. Госконтракт стоимостью 14,6 млн. рублей достался ООО «Пожмонтажпроект».

— Проверкой установлено, что одним из территориальных дошкольных образовательных учреждений с подрядчиком заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада, со сроком исполнения обязательств в июле–августе 2020 года. Несмотря на изменения условий соглашения, тем не менее, во вновь установленные сроки работы подрядчиком не выполнены, и прежде всего по причине ненадлежащего осуществления контроля со стороны заказчика, в связи с чем нарушено право 47 детей района на получение дошкольного образования, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Сначала ремонт планировали завершить к 1 октября, потом — до конца октября, но в итоге и к этому сроку не успели. Прокуратура внесла в адрес администрации района представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, и воспитанники начали посещать детский сад.