Вологодской станции переливания крови срочно требуется кровь I, III и IV групп

Вологодская станция переливания крови сообщает о том, что сложилась повышенная потребность крови сразу нескольких групп.
Медицинским учреждениям срочно требуется кровь первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также отрицательной третьей и отрицательной четвёртой групп.
– Просим доноров прийти и сдать кровь, – обращаются к населению сотрудники станции переливания крови.
Записаться на донацию сейчас можно несколькими способами:
- На сайте http://vospk.ru в разделах записи на процедуру кровосдачи или плазмафереза;
- По телефону (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;
- По телефону (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.
Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждёт вас на процедуру сдачи крови с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.55.
Скриншот со страницы сайта Вологодской станции переливания крови