Вологодской станции переливания крови срочно требуется кровь I, III и IV групп

Вологодская станция переливания крови сообщает о том, что сложилась повышенная потребность крови сразу нескольких групп.

Медицинским учреждениям срочно требуется кровь первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также отрицательной третьей и отрицательной четвёртой групп.

– Просим доноров прийти и сдать кровь, – обращаются к населению сотрудники станции переливания крови.

Записаться на донацию сейчас можно несколькими способами:

На сайте http://vospk.ru в разделах записи на процедуру кровосдачи или плазмафереза;

По телефону (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;

По телефону (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждёт вас на процедуру сдачи крови с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.55.

