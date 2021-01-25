Вологодской станции переливания крови срочно требуется кровь I, III и IV групп

25.01.2021 [Общество]

Вологодская станция переливания крови сообщает о том, что сложилась повышенная потребность крови сразу нескольких групп. 

Медицинским учреждениям срочно требуется кровь первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также отрицательной третьей и отрицательной четвёртой групп.

– Просим доноров прийти и сдать кровь, – обращаются к населению сотрудники станции переливания крови.

Записаться на донацию сейчас можно несколькими способами:

  • На сайте http://vospk.ru в разделах записи на процедуру кровосдачи или плазмафереза;
  • По телефону (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;
  • По телефону (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждёт вас на процедуру сдачи крови с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.55.

Скриншот со страницы сайта Вологодской станции переливания крови

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