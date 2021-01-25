19-летнего вологжанина будут судить за покушение на убийство собутыльника

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Судоремонтной вечером 1 июля 2020 года. Обвиняемый распивал там спиртное в компании знакомых. В определённый момент у него возник конфликт с одним из собутыльников.

«Произошедшая ссора обвиняемого с 22-летним парнем переросла в драку, в ходе которой он последнему нанес ножом не менее десяти ударов в грудную клетку спереди и сзади, в область поясницы и живота, то есть в места расположения жизненно важных органов человека, а также в правое плечо и предплечье. Присутствовавший при этом их 20-летний знакомый вмешался в происходящее и, пресекая действия обвиняемого, нанес ему удар пустой стеклянной бутылкой по голове, за что получил удар ножом в грудь. Ранение проникающим не было и повлекло причинение легкого вреда здоровью. После содеянного обвиняемый покинул место совершения преступления, полагая, что 22-летний потерпевший от полученных многочисленных телесных повреждений скончается. Однако, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи, пострадавший остался жив», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый был задержан, а после арестован судом. Ранее он был судим за кражи. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.