Пенсионный фонд не смог через суд взыскать с вологжанки 230 тысяч рублей незаконно полученной выплаты

25.01.2021 [Общество]

В Вологодской области суд отказал Пенсионному фонду во взыскании «излишне выплаченных» 230 тысяч рублей с вологжанки, которая, будучи официально трудоустроенной, получала компенсацию как неработающая и ухаживающая за женщиной-инвалидом. 

— В обоснование иска учреждение указало, что с 01.12.2013 г. инвалид I группы Надежда К. получала ежемесячную компенсационную выплату, предназначенную Анне Т. как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему за ней уход. Ссылаясь на трудоустройство Анны с 01.07.2014 г. и неисполнение обязанности уведомить об этом Пенсионный фонд РФ, учреждение просило взыскать с надлежащего ответчика неосновательное обогащение в виде спорной выплаты с 01.08.2014 г. по 31.10.2017 г. в размере 246 672 рублей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Ответчик на суде иск не признала, заявив, что ПФР пропустил срок исковой давности. Кроме того, по ее мнению, осуществление опеки на возмездной основе не является оплачиваемой работой, лишающей право на получение спорной компенсационной выплаты.

Выяснилось, что с 30 июня 2014 года ответчица стала опекуном инвалида с детства I группы Надежды К. на возмездной основе. Суд пришел к выводу, что, поскольку женщина выполняла оплачиваемую работу, возможность назначения спорной выплаты отсутствовала.

— Вместе с тем, Пенсионный фонд РФ, проявив достаточную степень заботливости и осмотрительности, мог установить факт трудовой деятельности Анны Т. Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у истца возможности провести проверку обоснованности производимых выплат, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что истец предпринимал меры: для указанной проверки, суду не представлено. По этим причинам суд согласился с мнением ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по требованиям о взыскании неосновательного обогащения с 01.08.2014 г. по 31.08.2017 г, — говорится в сообщении пресс-службы судов области. 

Суд посчитал, что, подав иск 9 сентября 2020 года, Пенсионный фонд имеет право получить переплату за сентябрь, октябрь 2017 года (то есть в пределах трех лет до даты подачи иска). С Анны Т. взыскали пользу Центра ПФР по выплате пенсий в Вологодской области излишне выплаченную ежемесячную выплату в общей сумме 12 650 рублей. В остальном в удовлетворении иска суд отказал.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Тэги: выплаты

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