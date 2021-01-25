Макеты региональных памятников архитектуры создали на 3D-принтере школьники Вологды

Выставка 3D-моделей «Серебряное ожерелье» работает в региональном центре дополнительного образования детей в Вологде.

В экспозицию вошли 23 работы победителей одноименного конкурса за 2019 и 2020 годы. Все работы – это макеты памятников архитектуры и достопримечательности Вологодской области – выполнены детьми из пластика на 3D-принтере.

– Работы посвящены известным памятникам архитектуры и достопримечательностям нашего региона. Среди них – усадьбы Гальских, Спасское-Куркино, Даниловское и Можайское, церковь Александра Невского, дом-музей Петра I, церковь Рождества Христова в селе Крохино Белозерского района, церковь Александра Невского в селе Ухтома Вашкинского района, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря в Великом Устюге и другие, – говорится на странице Вологдареставрации.

Макеты памятников дети создали на занятиях по 3D-моделированию, которые проходят в детско-юношеском центре «Единство».

Посетить выставку можно бесплатно до 10 февраля по адресу: Вологда, Горького, 101 в часы работы детского центра.

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