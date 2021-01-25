Бесплатные занятия по рукоделию для пенсионеров, многодетных мам и людей с ОВЗ будут проводить в Вологде

25.01.2021 [Общество]

Бесплатные занятия по рукоделию для пенсионеров, многодетных мам и людей с ОВЗ будут проводить в Вологде. Ведётся запись в группы мастерской «Сувенирная продукция». 

– В учебном плане мастерской - только креативные и оригинальные работы, которые выполняются вручную: декупаж, кукла Тильда, кулы попики, брошки и украшения из фетра, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Занятия в этой мастерской будут проводиться дважды в неделю в рамках проекта Коворкинг «Центр бытового самообслуживания» при поддержке Фонда президентских грантов. Адрес: Вологда, Советский проспект, 35а.

Количество мест в группах ограниченно. Записаться на занятия можно до 5 февраля по телефону: +7 951-736-76-77.
 

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