«Звездное небо» на Каменном мосту в Вологде решили не демонтировать

В Вологде не будут демонтировать «звездное небо» на Каменном мосту и гирлянду с деревьев на улице Октябрьской, об этом в ходе прямого эфира 25 января заявил мэр города Сергей Воропанов.

По словам Воропанова, у арихитекторов есть предложение сделать Каменный мост круглогодичным местом притяжения жителей и туристов, украшенные деревья также будут красиво смотреться в любое время года. Кроме того, как отметил мэр, при монтаже и демонтаже такие конструкции часто повреждаются.

55-метровую гирлянду «Звездное небо» смонтировали на Каменном мосту в Вологде в декабре на средства бизнеса.