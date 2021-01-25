Онлайн-лекцию о Христофоре Леденцове проведет вологодский юношеский центр 26 января

Онлайн-лекцию в рамках интернет-проекта «Классно о классиках» проведёт 26 января Юношеский центр имени Тендрякова.

В этот раз разговор пойдёт о великом русском меценате Христофоре Леденцове.

– Русский Нобель. Леденцов жил в середине 19-го — начале 20-го века и сделал для финансирования российской науки больше, чем кто-либо из его соотечественников того времени, – говорится в анонсе мероприятия. – Вся современная наука в России, включая космонавтику, генетику, радиологию и много других сфер, вышла, образно говоря, из Леденцовского общества. Христофор Семёнович пожертвовал на развитие наук в России миллионы рублей золотом. Огромнейшая сумма! Она во много раз превосходит выделенную ранее Альфредом Нобелем, создателем фонда, завещавшим всё своё состояние для вручения премий учёным. Но вот что поражает: имя Нобеля знает практический каждый школьник, а вот с деяниями Христофора Леденцова знакомы разве что специалисты и те, кто интересуется историей родного Отечества. Будучи очень богатым человеком, он задавался вопросами, как с помощью науки обустроить жизнь людей в России, в чём счастье человека. Искал на них ответы.