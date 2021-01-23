Известный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет

Известный американский тележурналист Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни, сообщает РГ со ссылкой на страницу Кинга в Twitter. В январе года американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».
Ларри Кинг — американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live» (1985—2010), в 2012—2021 годах вёл программу Larry King Now на веб-сайте Hulu.
Родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, умер 23 января 2021 в Лос-Анджелесе.
За свою карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».
Популярные цитаты Ларри Кинга
«Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем открыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счёт».
«Дональд Трамп — это воплощение американской истории успеха. Когда он окончил колледж, он начал добиваться всего с нуля, а именно — взял у отца шесть миллионов долларов и всего добился».
«Секрет умения вести разговор — это умение задавать вопросы».
«Никогда не следует забывать: ваши собеседники получат от разговора гораздо больше удовольствия, если увидят, что он доставляет удовольствие и вам».
«Принцип «как бы чего не вышло» хорош, но в меру».
«Главная задача – это каждый день узнавать что-то новое».
«Добро может произрасти из чего угодно».
«Чтобы стать хорошим собеседником, кроме готовности работать над собой вам нужны ещё по меньшей мере две вещи: искренний интерес к личности собеседника и открытость».
«Говорить - это все равно что играть в гольф, водить машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем большее доставляет удовольствие».
— Что случилось с атомной лодкой «Курск»?
— Она утонула.
(На вопрос ведущего телеканала «Си-эн-эн» Ларри Кинга в сентябре 2000 года, что случилось с российской подлодкой «Курск»)