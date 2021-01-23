Известный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет

23.01.2021 [Общество]

Известный американский тележурналист Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни, сообщает РГ со ссылкой на страницу Кинга в Twitter. В январе года американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован с  диагнозом «коронавирус».

Ларри Кинг — американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live» (1985—2010), в 2012—2021 годах вёл программу Larry King Now на веб-сайте Hulu.

Родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, умер 23 января 2021 в Лос-Анджелесе.

За свою карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».

Популярные цитаты Ларри Кинга

«Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем открыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счёт».

«Дональд Трамп — это воплощение американской истории успеха. Когда он окончил колледж, он начал добиваться всего с нуля, а именно — взял у отца шесть миллионов долларов и всего добился».

«Секрет умения вести разговор — это умение задавать вопросы».

«Никогда не следует забывать: ваши собеседники получат от разговора гораздо больше удовольствия, если увидят, что он доставляет удовольствие и вам».

«Принцип «как бы чего не вышло» хорош, но в меру».

«Главная задача – это каждый день узнавать что-то новое».

«Добро может произрасти из чего угодно».

«Чтобы стать хорошим собеседником, кроме готовности работать над собой вам нужны ещё по меньшей мере две вещи: искренний интерес к личности собеседника и открытость».

«Говорить - это все равно что играть в гольф, водить машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем большее доставляет удовольствие».

— Что случилось с атомной лодкой «Курск»?
— Она утонула.
(На вопрос ведущего телеканала «Си-эн-эн» Ларри Кинга в сентябре 2000 года, что случилось с российской подлодкой «Курск»)
 

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