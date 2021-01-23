Известный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет

Известный американский тележурналист Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни, сообщает РГ со ссылкой на страницу Кинга в Twitter. В январе года американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Ларри Кинг — американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live» (1985—2010), в 2012—2021 годах вёл программу Larry King Now на веб-сайте Hulu.

Родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, умер 23 января 2021 в Лос-Анджелесе.

За свою карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».

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