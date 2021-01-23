Пенсионерка из Сокола перевела мошенникам 333 тысячи рублей, чтобы защитить свой банковский счёт

23.01.2021 [Происшествия]

69-летняя жительница Сокола стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась работницей службы безопасности банка и сообщила, что со счёта женщины пытаются украсть деньги.

«Доверившись собеседнице, сокольчанка обналичила деньги и перевела их на продиктованный незнакомкой счет. Когда после проведенной операции звонки прекратились, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сумма ущерба составила 333 700 рублей. Аналогичным способом мошенники украли 139 тысяч рублей со счёта 42-летнего жителя Бабушкинского района.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общий ущерб составил около 567 тысяч рублей.

Тэги: мошенники

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