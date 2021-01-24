Мастер-класс по созданию зимнего коллажа пройдёт в Доме Корбакова 24 января

Мастер-класс «Какая разная зима» по созданию зимней композиции в технике «коллаж» пройдёт 24 января в Доме Корбакова в Вологде.

Необходимые материалы для творчества – бумагу, ватные диски, салфетки – предоставят организаторы.

Количество участников ограничено. В группе будет не более 15 человек. Записаться можно по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33; (8172) 72-79-02.

Начало мероприятия в воскресенье, 24 января, в 14:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Стоимость участия: взрослые посетители - 200 рублей, учащиеся, студенты, пенсионеры, дошкольники - 100 рублей.

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