Две золотые медали завоевали вологжане на соревнованиях СЗФО по конькобежному спорту

Две золотые медали завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по конькобежному спорту среди девушек и юношей 13-17 лет.

Соревнования прошли сегодня в Санкт-Петербурге. Наш город представляли конькобежце спорт.школы "Витязь", Артем Езичев, Дарина Кренделева, Максим Волков, Алена Фадеева. Тренер - Илья Невский.

Золотые медали завоевали Артем Езичев и Дарина Кренделева, одержав победы на дистанции 500 метров среди юношей и девушек соответственно. Совсем чуть-чуть до медалей не хватило Алена Фадеевой на дистанции 1500 метров, в итоге у неё 4 место.