62-летний житель Устюжны до смерти избил женщину в общежитии

В Устюжне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 50-летней местной жительницы, скончавшейся в больнице от побоев. В медучреждение женщину доставили из подъезда общежития на улице Строителей 21 января 2021 года.

«В ходе первоначальных оперативно-следственных мероприятий следователи выяснили, что женщина находилась в общежитии в гостях у знакомого. В ходе возникшего конфликта находившийся в соседней комнате 62-летний мужчина нанес, по словам свидетелей, потерпевшей побои. После этого пострадавшей вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а мужчина ушел домой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.