62-летний житель Устюжны до смерти избил женщину в общежитии

23.01.2021 [Происшествия]

В Устюжне следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 50-летней местной жительницы, скончавшейся в больнице от побоев. В медучреждение женщину доставили из подъезда общежития на улице Строителей 21 января 2021 года.

«В ходе первоначальных оперативно-следственных мероприятий следователи выяснили, что женщина находилась в общежитии в гостях у знакомого. В ходе возникшего конфликта находившийся в соседней комнате 62-летний мужчина нанес, по словам свидетелей, потерпевшей побои. После этого пострадавшей вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а мужчина ушел домой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: избил, убийство, арест

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»
Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры
Из-за аварии на теплосети в Вологде без отопления остаются девять зданий
В Вологодской области вырастет плата за капремонт

Последние новости

В Великом Устюге ищут водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе

14-летняя девочка госпитализирована в больницу. Водитель скрылся.

44
0

Череповчанин украл 40 тысяч рублей из квартиры, где делал ремонт

Мужчину задержали по горячим следам

120
0

Две золотые медали завоевали вологжане на соревнованиях СЗФО по конькобежному спорту

Победителями стали Артем Езичев и Дарина Кренделева

632
0

Вологжанин взял в кредит более пяти миллионов рублей по поддельной справке о доходах

Теперь ему грозит наказание за мошенничество

823
0

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группы акций в поддержку Навального в Вологде и Череповце

23 января митинги должны состояться в гайд-парках

991
0

Количество заболевших учеников школы №27 в Череповце увеличилось до 34 человек

Дистанционное обучение в учреждении продлили до 26 января включительно

810
0

Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара

Евгений Яковлев обратился в прокуратуру

1253
0

Выставка работ юных кружевниц открылась в Вологде

Здесь представлены работы детского конкурса «Кружевная сказка: новогодняя и рождественская игрушка в кружеве»

582
0

Заброшенное здание ДОСААФ в Череповце переоборудуют в молодёжный комплекс

Планируется открыть там автокурсы, бесплатный спортзал и курсы по промышленному альпинизму

743
0

Бесплатные курсы по основам программирования в 1С для школьников проводят в Вологодской области

Подростки 14-17 лет могут пройти обучение дистанционно, либо очно, в Вологде

415
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге ищут водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе
62-летний житель Устюжны до смерти избил женщину в общежитии
Череповчанин украл 40 тысяч рублей из квартиры, где делал ремонт
Две золотые медали завоевали вологжане на соревнованиях СЗФО по конькобежному спорту
Вологжанин взял в кредит более пяти миллионов рублей по поддельной справке о доходах
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группы акций в поддержку Навального в Вологде и Череповце
Количество заболевших учеников школы №27 в Череповце увеличилось до 34 человек
 
22.01.2021 [Общество]

Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара

1253
0
23.01.2021 [БлогоVO]

В школах, вузах страны идут акции запугивания перед митингами

187
0
22.01.2021 [Обзор Прессы]

Как вести себя при задержании: инструкция идеального задержанного

215
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика