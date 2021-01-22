Вологжанин взял в кредит более пяти миллионов рублей по поддельной справке о доходах

В Вологде представители нескольких банков обратились в полицию с заявлениями о невыполнении 35-летним местным жителем кредитных обязательств.

Выяснилось, что в декабре 2019 года мужчина обратился за кредитом сразу в семь организаций, предоставив при этом поддельную справку о доходах. Все его заявки были одобрены. Подозреваемый признался, что получил таким образом семь миллионов рублей. В пресс-службе УМВД корреспонденту newsVO рассказали, что деньги он потратил на личные нужды, в том числе на путешествия.

По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент установленная сумма ущерба составляет пять миллионов рублей. Расследование продолжается.