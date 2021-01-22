Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группы акций в поддержку Навального в Вологде и Череповце

22.01.2021 [Общество]

Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала почти все группы акций в поддержку Алексея Навального, запланированных на 23 января. В списке группы митингов в Вологде и Череповце. 

Утром 21 января стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся призывы участвовать в субботних несогласованных акциях протеста. Это следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

В Вологде и Череповце митинги были запланированы в гайд-парках, специальных местах, где можно собираться без уведомления властей. 

Тэги: Навальный, митинги

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