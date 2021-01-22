Выставка работ юных кружевниц открылась в Вологде. Экспозицию составили работы, поступившие на детский конкурс «Кружевная сказка: новогодняя и рождественская игрушка в кружеве», который проводил Вологодский областной центр народной культуры.

– На выставке представлены как традиционные кружевные изделия, так и более современные, с разной цветовой гаммой нитей и сочетанием цветов, с использованием нетрадиционных материалов. Все участники проявили фантазию, изобразив в кружеве зимние, новогодние и рождественские образы, ангелочки, ёлочки, шары, сказочные персонажи, животных и многое другое, – сообщают организаторы.

В конкурсе приняли участие 40 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Это учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и творческий коллективов домов культуры из Вологды, Череповца, Тотемского, Междуреченского, Верховажского, Великоустюгского районов, а также участники из Выборга (Ленинградская область) и Мценска (Орловская область).

Фотографии лучших работ можно посмотреть на странице Областного центра народной культуры в социальной сети по ссылке.

Очно посетить выставку можно до 1 февраля в Областном центре народной культуры по адресу: Вологда, Советский проспект, д.16б.

Вход свободный.

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