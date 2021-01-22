Выставка работ юных кружевниц открылась в Вологде

22.01.2021 [Культура]

Выставка работ юных кружевниц открылась в Вологде. Экспозицию составили работы, поступившие на детский конкурс «Кружевная сказка: новогодняя и рождественская игрушка в кружеве», который проводил Вологодский областной центр народной культуры.

– На выставке представлены как традиционные кружевные изделия, так и более современные, с разной цветовой гаммой нитей и сочетанием цветов, с использованием нетрадиционных материалов. Все участники проявили фантазию, изобразив в кружеве зимние, новогодние и рождественские образы, ангелочки, ёлочки, шары, сказочные персонажи, животных и многое другое, – сообщают организаторы.

В конкурсе приняли участие 40 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Это учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и творческий коллективов домов культуры из Вологды, Череповца, Тотемского, Междуреченского, Верховажского, Великоустюгского районов, а также участники из Выборга (Ленинградская область) и Мценска (Орловская область).

Фотографии лучших работ можно посмотреть на странице Областного центра народной культуры в социальной сети по ссылке.

Очно посетить выставку можно до 1 февраля в Областном центре народной культуры по адресу: Вологда, Советский проспект, д.16б. 

Вход свободный. 

(0+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»
Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами

Последние новости

Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара

Евгений Яковлев обратился в прокуратуру

68
0

Заброшенное здание ДОСААФ в Череповце переоборудуют в молодёжный комплекс

Планируется открыть там автокурсы, бесплатный спортзал и курсы по промышленному альпинизму

135
0

Бесплатные курсы по основам программирования в 1С для школьников проводят в Вологодской области

Подростки 14-17 лет могут пройти обучение дистанционно, либо очно, в Вологде

124
0

Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального

Начало занятий «сдвигают» таким образом, чтобы после обеда дети оставались в школе и не смогли принять участие в митинге 

453
0

В Бабаевском районе осудили мужчину, который ударил ножом пенсионера и поджёг его дом

Подсудимого также признали виновным в нескольких кражах

166
0

Долги по зарплате перед работниками фермы в Надеево под Вологдой обещают погасить к февралю

Комбикорма на предприятие поставляются регулярно

253
0

В Череповце работники магазина подобрали ударившегося о балкон ястреба

Спасатели отвезли птицу в ветклинику

258
0

Житель Вологды выпал из окна на пятом этаже, сбивая сосульки

61-летний мужчина госпитализирован

614
0

Владелец ЦУМа в Вологде взыскал ущерб с 19-летнего юноши, изрисовавшего стены магазина

Молодой человек пояснил, что хотел проверить как работает баллончик с краской, который он купил

446
0

В Череповце осудили мужчину, который пытался застрелить охранника кафе

Инцидент произошёл в ночь на 7 февраля 2020 года

314
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара
Выставка работ юных кружевниц открылась в Вологде
Заброшенное здание ДОСААФ в Череповце переоборудуют в молодёжный комплекс
Бесплатные курсы по основам программирования в 1С для школьников проводят в Вологодской области
Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального
В Бабаевском районе осудили мужчину, который ударил ножом пенсионера и поджёг его дом
Долги по зарплате перед работниками фермы в Надеево под Вологдой обещают погасить к февралю
 
22.01.2021 [Общество]

Подковерная битва за колхоз: в Бабаевском районе сместили председателя сельхозпредприятия в деревне Пожара

68
0
22.01.2021 [БлогоVO]

Мы детально изучили эту фотографию и увеличили некоторые фрагменты. Нет сомнений, Храм Рождества Христова в Крохино был богатейшим из храмов в окрестностях

126
0
22.01.2021 [Обзор Прессы]

Оксимирон, Агутин, Лагутенко, Shortparis, Noize MC написали песни на стихи Осипа Мандельштама. Премьера трибьюта «Сохрани мою речь навсегда» на «Медузе»

129
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика