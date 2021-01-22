Бесплатные курсы по основам программирования в 1С для школьников проводят в Вологодской области

22.01.2021 [Общество]

Бесплатные курсы «Программирование в 1C для школьников» проводит вологодский Центр творческих достижений «A-Элита». Подростки в возрасте от 14 до 17 лет могут пройти этот курс как дистанционно, так и очно на базе центра в Вологде.

Занятия проводятся в игровой, близкой к пониманию детей, форме. В каждой очной группе от 10 до 12 человек, в заочной – от 10 до 15 человек. Курс составляет 24 академических часа, занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа каждое.

– Любой курс программирования помогает хорошо выстроить мышление. Человек учится мыслить алгоритмами, это полезно, особенно в средней школе, – говорит руководитель центра Елена Хоботова. – Кроме того, дети освоят основы программирования в 1С, и, если они потом, в студенческом возрасте, захотят посвятить себя программированию или иметь дополнительный заработок программиста 1С, им в разы легче будет зайти в эту специальность. Они уже будут знать механизмы изнутри. 

По окончании курса обучения вручается свидетельство, которое можно будет использовать для портфолио школьника.

– Цель этих курсов не просто поучить детей чему-то, а настроить их на то, чтобы они потом смогли поучаствовать в чемпионатах WorldSkills. А это уже совсем другой уровень развития, – поясняет Елена Феодосьевна. – WorldSkills – это международные соревнования по рабочим профессиям. Они проходят в нескольких этапах от регионального до международного. Так, например, в 2019 году на международных соревнованиях «Программирование для бизнеса» победителем стал 17-летний россиянин, который использовал для решения задачи язык программирования 1С. На тот момент юноша учился в школе и также дополнительно посещал клуб программистов 1С. Помимо этого существует олимпиада по программированию в 1С, победители которой получают сто баллов к ЕГЭ.

Бесплатные курсы по основам программирования в 1С для школьников проводятся в Вологде с октября прошлого года. К ним активно подключаются ученики из районов Вологодской области: Кадуйского, Сямженского, Череповецкого и Никольского. Сейчас идёт набор в новые группы.

Забронировать место в группе можно по ссылке. Дополнительная информация по телефонам (8172) 56-09-09, 8921-833-60-34.

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