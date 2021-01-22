Житель Вологды выпал из окна на пятом этаже, сбивая сосульки

61-летний мужчина в Вологде выпал из окна квартиры на пятом этаже, пытаясь сбить сосульки.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Яшина и Герцена. Проезжая мимо, полицейские заметили, что под окнами дома № 83 лежит мужчина.

— Подбежав к нему, госавтоинспекторы поинтересовались, что произошло. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что высунулся из окна квартиры, чтобы сбить сосульки. Но в какой-то момент 61-летний вологжанин потерял равновесие и выпал из окна, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские помогли приехавшим на место медикам переложить пострадавшего на носилки и погрузить в автомобиль скорой.