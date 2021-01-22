Владелец ЦУМа в Вологде взыскал ущерб с 19-летнего юноши, изрисовавшего стены магазина

В Вологде суд рассмотрел иск владельца ЦУМа о взыскании ущерба с 19-летнего местного жителя, изрисовавшего стены магазина.

«Из объяснений молодого человека следует, что 31 сентября 2020 года в ЦУМе он приобрел баллончик с краской и, поднимаясь по лестнице, решил его проверить и произвел несколько надписей на стенах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В судебное заседание юноша не явился. С него взыскали 6332 рубля возмещения материального вреда и 400 рублей расходов по уплате госпошлины. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.