Мероприятия, посвящённые Татьяниному дню, пройдут в Вологодской области

Мероприятия, посвящённые Татьяниному дню пройдут во многих учреждения культуры Вологодской области. Это будут экскурсии, встречи, праздники и спектакль. В канун праздника NewsVo подготовил для вас краткий обзор этих мероприятий.

23 января в доме Милютина в Череповце пройдёт праздничное мероприятие.

– Мы предлагаем вам отпраздновать День Студента вместе с нами, окунуться в историю этого праздника, узнать, какие обычаи празднования Татьяниного дня были раньше, а какие сегодня! Мы вспомним Гимн студенчества – «Гаудеамус», посетим «синематограф», чтобы вдоволь повеселиться, посмотрев чёрно-белую «фильму» и, конечно, спустимся в Погреб для того, чтобы поиграть и отведать душистого пенного кваса! – говорится в анонсе.

Начало в субботу, 23 января, в 15.00 по адресу: Череповец, пл. Революции, 1 (рядом с Соборной горкой), телефон: (8202) 55-87-15, 55-87-17. Цена – 150 рублей. (17+)

24 января в Музее кружева в Вологде бесплатный вход для всех Татьян и студентов, а также музейный квест для детей и взрослых.

– Первые три Татьяны, пришедшие в музей, получат сувениры. Татьяны и студенты смогут самостоятельно посетить основную экспозицию и временную выставку «БлагоДарю» совершенно бесплатно (по предъявлению документа, удостоверяющего личность). Также в этот день для всех желающих мы подготовили увлекательный квест! Вас ждут разные по сложности задания в залах музея: где-то потребуется внимательность и смекалка, где-то – логика и эрудиция. Выполняя на скорость необычные задания и отвечая на каверзные вопросы, участники должны разгадать главный кружевной секрет! – рассказывают организаторы.

Начало квеста в воскресенье, 24 января, в 12:00 по адресу: Вологда, Кремлёвская площадь, 12, телефон: (8172) 72-16-56. Стоимость участия в квесте: 170 руб./чел – взрослый, 120 руб./чел. – льготные категории (школьники, студенты). (0+)

24 января в Вологодском государственном музее-заповеднике для всех Татьян и студентов посещение бесплатное. На входе нужно будет предъявить удостоверение личности или студенческий билет.

24 января в усадьбе Брянчаниновых пройдёт культурно-просветительская программа «Татьянин день».

– Гости узнают историю усадьбы и рода дворян Брянчаниновых, а также познакомятся с жизнью внучки последнего владельца усадьбы Покровское – Татьяны Александровны Ватсон, – рассказывается в анонсе.

Начало в воскресенье, 24 января, в 13:00 по адресу: Село Покровское, Грязовецкой район (28 км от Вологды), телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25. Стоимость – 280 рублей. (0+)

24 января «Свой театр» Всеволода Чубенко представит спектакль «Муж Татьяны» (14+).

– Вечер посвящается всем Таням, Танечкам и Танюшам. Заслуженный артист России Всеволод Чубенко представит сокращенную версию романа «Евгений Онегин» от лица супруга Татьяны Лариной.

Начало в воскресенье, 24 января, в 18:30 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, телефон 21-16-00.

25 января в Центре ремёсел в Вологде пройдёт встреча мастеров, посвященная Татьяниному дню.

– В программе встреча с мастерами, интерактив с залом, музыкальное сопровождение Дмитрия Горбачева, – сообщает афиша Центра ремёсел.

Начало в понедельник, 25 января, в 18.00 по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, д. 20, телефоны: (8202) 34-33-30, 8-900-540-90-90.

Обращаем ваше внимание, что на праздничных мероприятиях ограничено количество участников и необходима предварительная запись по указанным телефонам.

