300 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

22.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 300 новых случаев коронавирусной инфекции, 302 человека выздоровели, пять умерли. Такие данные 22 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 30 211 пациентам. Большая часть из них — 25 524 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 573 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области стартовал прием документов от туроператоров, чей бизнес пострадал в 2020 году от введения локдауна из-за коронавируса. Они могут рассчитывать на возмещение расходов по организованным в прошлом году в регионе турам, в том числе по однодневным.

Тэги: коронавирус

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