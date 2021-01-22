300 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 300 новых случаев коронавирусной инфекции, 302 человека выздоровели, пять умерли. Такие данные 22 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 30 211 пациентам. Большая часть из них — 25 524 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 573 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области стартовал прием документов от туроператоров, чей бизнес пострадал в 2020 году от введения локдауна из-за коронавируса. Они могут рассчитывать на возмещение расходов по организованным в прошлом году в регионе турам, в том числе по однодневным.