Череповецкая «Северсталь» обыграла «Автомобилист» из Екатеринбурга

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Автомобилистом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошел в Екатеринбурге, первый период завершился со счетом 3:0 в пользу «Северстали». 18-летний нападающий череповчан Никита Гуслистов отправил ворота хозяев три шайбы, став четвёртым игроком клуба, который забросил три шайбы в одном матче в КХЛ. Последний раз автором хет-трика был Павел Бучневич в сезоне -2015/2016.

Во второй двадцатиминутке Владислав Провольнев увеличил преимущество "желто-черных" до четырех шайб, а в начале третьей Александр Петунин сделал счет 5:0. Никита Гуслистов в этом случае отдал голевую передачу, набрав тем самым 4 очка в матче по системе гол+пас (3+1). После этого хозяева льда немного встрепенулись, сумев отыграть три шайбы. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Северстали».

«Северсталь» набирает 54 очка и размещается на 6-й строчке Западной конференции. Следующий матч черевчане проведут 25 января, в столице Беларуси, против минского «Динамо».