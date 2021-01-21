Суд отменил «Вологодскому молочному комбинату» штраф за торговлю в ларьке у стадиона «Витязь»

ПК «Вологодский молочный комбинат» через суд обжаловал постановление о штрафе в 25 тысяч рублей за торговлю в ларьке, установленном без согласования с администрацией города. Речь идёт о павильоне у стадиона «Витязь». Штраф был наложен административной комиссией.

«Кооператив обжаловал постановление, обратившись в арбитражный суд. Просил признать нарушение малозначительным, так как торговый павильон размещен в месте, предусмотренном схемой размещения НТО, утвержденной администрацией г. Вологды, в период согласования с администрацией договора, который заключен через две недели после проверки, еще до рассмотрения вопроса на административной комиссии», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд не усмотрел в действиях кооператива состава правонарушения и отменил постановление о штрафе. Арбитражный суд оставил решение без изменений.