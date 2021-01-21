Тело мужчины обнаружили в сгоревшей машине в Чагодощенском районе

21.01.2021 [Происшествия]

21 января около полудня следователям поступила информация об обнаружении тела мужчины в сгоревшей машине в Чагодощенском районе. Проводится проверка.

«По данным следствия, 41-летний вальщик леса накануне употребил спиртное, а затем, как обычно, уехал кататься на автомашине. В районе делянки у дер. Пучнино Чагодощенского района произошло столкновение автомобиля с деревом, а несколько дальше транспортное средство застряло в снегу. В полностью выгоревшей автомашине обнаружено тело погибшего, расположившегося на заднем сидении, по одной из версий, для сна. Мужчина по имеющимся данным на заработки приехал из г. Бабаево», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологде

Чтобы установить личность потерпевшего и обстоятельства его гибели, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: пожар в машине, погиб при пожаре

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