О Филиппо-Ирапском монастыре в Кадуйском районе снимут фильм

21.01.2021 [Общество]

Кинокомпания «Студия «Пассажир» снимет фильм о Филиппо-Ирапском монастыре, расположенном в Кадуйском районе Вологодской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава муниципалитета Светлана Грачева. 

— В Кадуйском районе они будут снимать фильм под названием «Чтобы чаще Господь замечал…». На его производство кинокомпания получила субсидию из федерального бюджета. Автор и режиссер — Светлана Стасенко, — пишет Грачева.

Съемки рассчитаны на 20 месяцев. Главные герои картины — люди, восстанавливающие в российской глубинке монастыри, возрождающие народно-традиционную культуру.

Филиппо-Ирапская Красноборская Троицкая пустынь — действующий монастырь, основанный при впадении ручья Малый Ирап в реку Андога в начале XVI века. Обитель прекратила свою деятельность в 1927 году. В советские годы на ее территории был размещён психоневрологический интернат. В 1996 году территория монастыря и постройки были возвращены Русской православной церкви.

Тэги: съемки фильма

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