Жителя Вытегорского района приговорили к полутора годам колонии за поджог собутыльника

В Вытегорском районе суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего.

«Судом установлено, что ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, относясь к возможности наступления общественно-опасных последствий безразлично, в присутствии иных лиц, участвовавших в употреблении спиртного, взял емкость с быстровоспламеняющейся жидкостью, облил голову и тело своего знакомого, после чего начал кидать в него зажженные спички», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Потерпевший получил ожоги лица, груди и кистей — всего 16% тела.

Подсудимому назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.