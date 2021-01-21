Череповчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражи велосипедов

В Череповце полицейские задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в хищении трёх велосипедов. В течение недели мужчина украл транспорт из подъездов домов в Индустриальном и Зашекснинском районах города. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

«В беседе с оперативниками, череповчанин сознался в содеянном, пояснив, что похищенный транспорт сбыл в скупку за 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.