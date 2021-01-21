Четверо мужчин на «Приоре» слили бензин с припаркованной «Газели» в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего вологжанина и трёх его приятелей, подозреваемых в краже бензина из припаркованной «Газели» в микрорайоне Бывалово.

Очевидцы происшествия сообщили, что злоумышленники скрылись на автомобиле «Лада Приора». Схожую по приметам машину остановили на улице Ярославской.

«Водитель 2001 года рождения и три его пассажира отрицали свою причастность к хищению топлива. Однако при визуальном осмотре салона авто стражи правопорядка увидели на заднем сидении полную канистру и сливной шланг, кроме того, в машине был стойкий запах бензина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.