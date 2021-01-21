307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 307 новый случай коронавирусной инфекции, 310 человек выздоровели, 10 умерли. Такие данные 21 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 29 911 пациентам. Большая часть из них — 25 222 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 568 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области стартовал прием документов от туроператоров, чей бизнес пострадал в 2020 году от введения локдауна из-за коронавируса. Они могут рассчитывать на возмещение расходов по организованным в прошлом году в регионе турам, в том числе по однодневным.