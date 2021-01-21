В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек

21.01.2021 [Происшествия]
В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек

21 января в Чагоде после пожара в доме №10 по улице Трактористов обнаружены троих погибших. Их личности устанавливаются. 

Сообщение о пожаре поступило около пяти часов утра. Огонь вспыхнул в трехквартирном деревянном доме размером 8х16 метров. Отопление в нем было печное, собственник устанавливается. 

К шести утра возгорание было локализовано на площади 128 квадратных метров. В 9.11 пресс-служба УМЧС сообщила о ликвидации пожара. 

По данным регионального управления следственного комитета, погибшие - женщина и двое мужчин. По факту гибели людей проводится проверка. 

Тэги: пожар, гибель людей
Фото областного УМЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки

Последние новости

«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце

Строительство нового завода началось в индустриальном парке «Череповец»

58
0

В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили купель из снега и льда

«По завершении проповеди представителя Русской православной церкви и освещения воды осужденные смогли искупаться в самодельной купели», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области

112
0

«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз

Европейская комиссия проведет расследование в отношении компании

117
0

Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура

Ведомство сообщает, что проведет «комплексную проверку»

136
0

Потепление обещают синоптики в Вологодской области

Днём в субботу температура воздуха поднимется до нуля

865
0

Руководителя администрации Белозерска оштрафовали за нарушения при реконструкции мемориала павшим воинам

Галина Бубнова должна будет выплатить в доход государства 20 000 рублей

870
0

Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке

Мужчина уверен, что если операцию не проведут в ближайшее время, разовьется гангрена, и под ампутацию попадут не только пальцы

1228
0

В Череповце началась реконструкция Шекснинского проспекта

Дополнительные три полосы для движения на участке от Годовикова до Рыбинской построят в 2021 году

642
0

Памятник архитектуры на Набережной VI Армии, 81 в Вологде продают с участком за 1,96 млн рублей

При этом аварийное двухэтажное здание выставлено на торги за рубль, участок площадью 2349 квадратных метров - за 1 960 999 рублей

901
0

Жителя Череповецкого района осудили за нападение на полицейского в служебной машине

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет колонии строгого режима

708
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Умные» электросчетчики будут выпускать в Череповце
В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили купель из снега и льда
«Северсталь» обвинили в демпинге при поставке прокатных изделий из железа и стали в Евросоюз
Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура
В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек
Потепление обещают синоптики в Вологодской области
Руководителя администрации Белозерска оштрафовали за нарушения при реконструкции мемориала павшим воинам
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8423
0
21.01.2021 [БлогоVO]

В продолжении публикаций так называемого громкого дела Белозерского шоссе

351
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

1343
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика