В Чагоде на месте пожара в доме обнаружены тела трех человек

21 января в Чагоде после пожара в доме №10 по улице Трактористов обнаружены троих погибших. Их личности устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило около пяти часов утра. Огонь вспыхнул в трехквартирном деревянном доме размером 8х16 метров. Отопление в нем было печное, собственник устанавливается.

К шести утра возгорание было локализовано на площади 128 квадратных метров. В 9.11 пресс-служба УМЧС сообщила о ликвидации пожара.

По данным регионального управления следственного комитета, погибшие - женщина и двое мужчин. По факту гибели людей проводится проверка.