В ближайшие выходные в Вологодской области ожидается потепление. Днём в субботу 23 января температура воздуха поднимется до нуля градусов.
По данным областного гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен небольшой снег, днём — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах образуется гололедица и снежный накат.
Потепление обещают синоптики в Вологодской области
В ближайшие выходные в Вологодской области ожидается потепление. Днём в субботу 23 января температура воздуха поднимется до нуля градусов.
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