Потепление обещают синоптики в Вологодской области

В ближайшие выходные в Вологодской области ожидается потепление. Днём в субботу 23 января температура воздуха поднимется до нуля градусов.

По данным областного гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью возможен небольшой снег, днём — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах образуется гололедица и снежный накат.