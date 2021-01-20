Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке

Житель Вологды Евгений М. и его родственники не могут добиться госпитализации мужчины для проведения срочной операции по ампутации пальцев на левой руке. Перед Новым годом на трассе дверь авто мужчины захлопнулась, когда он был на улице, долго не удавалось ее открыть. В итоге Евгений обморозил пальцы на обеих руках.

В тот же день, как сообщает газета «Премьер», мужчина обратился в травмпункт на Пошехонском шоссе.

«Там посмотрели, сказали, что обморожение 2-3-й степени, сделали перевязку и дали таблетки, чтобы лечиться дома. Сказали приходить уже после праздников».

Вологжанин выполнял все указания врачей, однако состояние не становилось лучше. 8 января мужчина пришел на прием в свою поликлинику на улице Московской. Там врач-травматолог сказал ему, что на правой руке всё в порядке, а вот пальцы на левой руке уже не спасти. Евгений получил направление на экстренную госпитализацию в стационар на Лечебной. Там мужчину не приняли, заявив, что это не их профиль, посоветовали обратиться в отделение областной больницы на Пошехонском шоссе. Однако и там вологжанина не приняли, посоветовав прийти через неделю: нет мест. Когда Евгений приехал через неделю, попасть на госпитализацию ему не удалось: в больнице потребовали результаты анализов, которых у него не было. В итоге мужчина опять вернулся в поликлинику на Московской улице. Травматолог сообщил, что экстренные случаи не нуждаются в анализах и направлений не дал, и посоветовал обращаться к главному врачу.

«Главный врач сказал, что звонить никуда не будет и посоветовал идти в больницу и не уходить оттуда, пока брата не госпитализируют. Это просто какой-то ужас и беспредел! —возмущается Алексей, брат пострадавшего. — Мы уже почти две недели не можем попасть на экстренную операцию! У нас направление от 8 января, а сегодня уже 20-е число! Почему и кто допустил такой бардак?! У мамы и брата уже опускаются руки».

Родственники Евгения переживают, что, если операция не будет сделана в ближайшее время, разовьется гангрена.