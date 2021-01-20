В Череповце началась реконструкция Шекснинского проспекта

20.01.2021 [Общество]

Работы по расширению Шекснинского проспекта стартовали в Череповце. Госконтракт стоимостью 320,6 млн рублей достался ООО «Строительная компания «Вектор», документы подписали в декабре. 

В мэрии сообщают, что на место уже завезены строительные вагончики для рабочих. Обсуждается, как будет организовано дорожное движение во время работ. 

«Начнется все с перекладки коммуникаций. Больше всего их в двух точках: напротив ТЦ „Июнь“ и на перекрестке проспекта с Рыбинской. Перекресток Шекснинского с Рыбинской даже придется перекрыть. Ориентировочно, на 10 дней. Пока что время не определено, скорее всего, это будет февраль. Сейчас с ГИБДД согласовывается схема движения транспорта, в том числе общественного, — рассказал начальник управления перспективного строительства мэрии Сергей Зайцев. — На втором этапе будет расширяться участок от Годовикова до Рыбинской, на третьем — переделают заезд к „Ленте“ и построят автобусную остановку на участке между Годовикова и Октябрьским».

Ранее NewsVo сообщал, что на участке Шекснинского проспекта от улицы Годовикова до улицы Рыбинской в 2021 году построят дополнительные три полосы для движения транспорта. Между полосами разных направлений будет разделительный газон, строители также оборудуют развороты для транспорта и заезды в дворы. В 2022 году  шестиполосный проспект должен состыковаться с Южным шоссе.

Тэги: ремонт дорог

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