Жителя Череповецкого района осудили за нападение на полицейского в служебной машине

Суд огласил приговор 26-летнему ранее судимому жителю Череповецкого района, признанному виновным в применении насилия к полицейскому.

Как установлено судом, инцидент произошёл на автодороге «Череповец — Сергиев Посад» в июле 2020 года. Полицейские остановили подсудимого за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«Гражданин отказался называть данные о своей личности, а также попытался скрыться от сотрудников полиции, в связи с чем, был помещен в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции и дальнейшего разбирательства. По пути следования в отдел полиции подсудимый применил насилие в отношение сотрудника полиции, нанеся ему множественные удары в область грудной клетки, от которых последний испытал физическую боль», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

В ходе следствия и в суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшему. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.