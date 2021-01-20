Трое вологжан пытались украсть металлические трубы, чтобы сдать их в металлолом

В Вологде полицейские задержали трёх местных жителей, подозреваемых в краже металлических труб.

Около 3 часов ночи на улице Полярной патрульные заметили трёх мужчин, которые несли что-то большое. Увидев машину полицейских, подозреваемые бросили ношу и попытались скрыться, но были задержаны через несколько минут. Задержанными оказались 53-летний, 54-летний и 28-летний вологжане. Двое из них ранее были судимы.

«Уже в ходе допроса подозреваемые пояснили, что заранее договорились о совершении кражи металлических труб. План был прост, найти металлические изделия, которые можно украсть, после чего сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Роли распределили элементарно, двое носили трубы, третий наблюдал за обстановкой вокруг», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.