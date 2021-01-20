В Череповце осудили организатора азартных игр под видом сборов на благотворительность

В Череповце суд огласил приговор 41-летнему Алексею Алдошину, признанному виновным в незаконной организации и проведении азартных игр и незаконном образовании юрдического лица.

Как newsVO сообщал ранее, Алдошин незаконно организовал в Череповце проведение азартных игр. Для этого он учредил и зарегистрировал на подставное лицо ООО, через которые арендовал нежилые помещения в разных частях города. В них было установлено не менее 136 единиц оборудования, подключённого к интернету и используемого для проведения азартных игр. В июне 2018 года Алдошину и двум его сообщникам был вынесен приговор за незаконную игорную деятельность. Все они получили условные сроки заключения и крупные штрафы, однако продолжили заниматься преступной деятельностью и вовлекли в неё ещё одного сообщника.

«В целях конспирации обвиняемые пытались придать видимость законности своей деятельности, оформляя договоры пожертвования денежных средств на имя посетителей игорных заведений в благотворительный фонд, действующий в г. Москве. На случай проверок правоохранительных органов администраторам игорных заведений давались подробные инструкции о поведении и даваемых объяснениях, согласно которым следовало, что деятельность ООО „РЕНУАР 2“ и ООО „ВАРЯГ“ является законной, на основании договоров с благотворительным фондом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Сообщников Алдошина повторно осудили в 2020 году: его 31-летняя сообщница получила 3,5 года колонии общего режима. Двое других фигурантов дела получили условные сроки. Тогда вынести приговор организатору не удалось из-за его проблем со здоровьем. Теперь с учётом отмены условного осуждения ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей.