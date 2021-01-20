Жители Вологды сдали на переработку около 400 новогодних елей

Около 400 елей сдали на переработку в Вологде в рамках акции «дЕльный круговорот». По данным пресс-службы городской администрации, из деревьев сделали 50 мешков щепы, которую отправили в ботанический сад, где есть собственный мини-зоопарк. Там биоматериал используют в качестве подстилки для животных и утеплителя для растений.

За каждое сданное на переработку дерево участники акции получили подарки от партнеров проекта, которыми в этом году выступили около десяти организаций. Призами стали, в частности, билеты на посещение зоовыставки «Деревенька» и экскурсию в ботанический сад «Botanikа». Кроме того, волонтеры проекта раздавали участникам акции купоны на скидку от участников проекта.

Как ранее сообщал NewsVo, идея проведения акции возникла в 2017 году у студентки ВОГУ Дарьи Улитиной. В 2021 году сбор будет проводился уже в четвертый раз.