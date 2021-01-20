В Вологодском районе задержали москвича с 1,7 килограмма амфетамина

Региональное управление ФСБ сообщило о задержании на территории Вологодского района 38-летнего жителя Московской области.
— В ходе досмотра транспортного средства, находящегося в пользовании злоумышленника, обнаружен и изъят сверток с психотропным веществом — амфетамин общей массой 1 килограмм 700 граммов, — сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты выяснили, что мужчина собирался сбыть наркотик на территории Москвы и Московской области.
Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый признал свою вину.