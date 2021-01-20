Бесплатная лекция о деревянных доходных домах Вологды пройдёт 22 января

Лекция «Деревянные доходные дома города Вологды» пройдёт в ресурсном центре «Живое наследие» в ближайшую пятницу, 22 января.

Проведёт её Елена Смиренникова, экскурсовод, координатор движения «Настоящая Вологда», соавтор проекта «Дом с историей».

– Большинство деревянных зданий Вологды, дошедших до наших дней, — это доходные дома. Возможно, они представляются нам однотипными — по архитектуре и по наполнению. Но так ли это? Что рассказывают о наших домах и их архитектуре исследования реставраторов и архивные документы, мы узнаем на лекции Елены Смиренниковой, – говорится в анонсе мероприятия.