Бесплатная лекция о деревянных доходных домах Вологды пройдёт 22 января

20.01.2021 [Культура]

Лекция «Деревянные доходные дома города Вологды» пройдёт в ресурсном центре «Живое наследие» в ближайшую пятницу, 22 января.

Проведёт её Елена Смиренникова, экскурсовод, координатор движения «Настоящая Вологда», соавтор проекта «Дом с историей».

– Большинство деревянных зданий Вологды, дошедших до наших дней, — это доходные дома. Возможно, они представляются нам однотипными — по архитектуре и по наполнению. Но так ли это? Что рассказывают о наших домах и их архитектуре исследования реставраторов и архивные документы, мы узнаем на лекции Елены Смиренниковой, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции в пятницу, 22 января, в 16:30 в Доме Левашова по адресу: Вологда, ул. Герцена, 35, 2-й этаж, конференц-зал.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по ссылке
 

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