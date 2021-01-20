93-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Кичменгско-Городецком районе

20.01.2021 [Происшествия]

После тушения пожара, произошедшего 19 января в деревне Порядневщина Кичменгско-Городецкого района, обнаружено тело 93-летней пенсионерки. По факту гибели женщины проводится проверка.

Деревянный дом на улице Липовой в населенном пункте загорелся около трех часов ночи. Строение полностью уничтожено огнем.

— В результате проверочных мероприятий следователи СК России выяснили, что женщина отапливала дом печью и имела привычку складывать в помещении золу из печи. Об этом сообщили соседи погибшей. При осмотре бани также в помещении обнаружена сложенная у печки зола, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Точную причину смерти пенсионерки установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводятся исследования для установления причин возгорания. 

По данным регионального правительства, с начала года в Вологодской области зарегистрировано 77 пожаров, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 61% пожаров произошел в жилом секторе, погибли 13 человек. 

 

Тэги: гибель человека, пожар

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии

Последние новости

Изготовленный кустарным способом автомат Калашникова изъяли у жителя Верховажского района

Мастерская по переделке оружия работала в деревне Большое Ефимово

136
0

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января

Митинги состоятся в гайд-парках, где разрешено проводить собрания без уведомления властей

325
0

Подозреваемого в смертельном ДТП в Сямженском районе отправили под домашний арест

Такую меру пресечения избрал суд. Однако представитель МВД настаивал на заключении фигуранта под стражу

416
0

В Шексне завершили реконструкцию очистных сооружений водопровода

Переход на двухступенчатую систему очистки проведен в рамках региональной госпрограммы «Вода Вологодчины»

622
0

Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»

Речь идет об огромном доме под Геленджиком, который, по данным расследователей, принадлежит президенту

1232
0

В Харовске осудили вора, который в пододеяльнике обокрал магазин

Инцидент произошёл в ночь на 14 октября 2020 года

770
0

В Череповце полицейский через балкон проник в квартиру, чтобы помочь пенсионерке

Пожилая женщина упала и не могла подняться и открыть дверь

718
0

Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами

Уголовное дело в отношении лиц, у которых подсудимый закупил сигареты, выделено в отдельное производство

984
0

В Бабаево на улице нашли обмотанного скотчем кота

Животное было "упаковано" в несколько полиэтиленовых пакетов

894
0

Конференция исследователей сферы культуры пройдёт в Вологде 21 и 22 января

Это своеобразный интеллектуальный клуб исследователей культуры разных специальностей: филологов, психологов, историков, культурологов и музейных сотрудников

588
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

93-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Кичменгско-Городецком районе
Изготовленный кустарным способом автомат Калашникова изъяли у жителя Верховажского района
Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Подозреваемого в смертельном ДТП в Сямженском районе отправили под домашний арест
В Шексне завершили реконструкцию очистных сооружений водопровода
Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»
В Харовске осудили вора, который в пододеяльнике обокрал магазин
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8281
0
20.01.2021 [БлогоVO]

Петропавловский маяк стоит на берегу Онежского озера, несмотря на то что название относит нас прямиком на Камчатку

162
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

1160
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика