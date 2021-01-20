93-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Кичменгско-Городецком районе

После тушения пожара, произошедшего 19 января в деревне Порядневщина Кичменгско-Городецкого района, обнаружено тело 93-летней пенсионерки. По факту гибели женщины проводится проверка.

Деревянный дом на улице Липовой в населенном пункте загорелся около трех часов ночи. Строение полностью уничтожено огнем.

— В результате проверочных мероприятий следователи СК России выяснили, что женщина отапливала дом печью и имела привычку складывать в помещении золу из печи. Об этом сообщили соседи погибшей. При осмотре бани также в помещении обнаружена сложенная у печки зола, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Точную причину смерти пенсионерки установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводятся исследования для установления причин возгорания.

По данным регионального правительства, с начала года в Вологодской области зарегистрировано 77 пожаров, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 61% пожаров произошел в жилом секторе, погибли 13 человек.